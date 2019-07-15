港交所推界內證 18日正式交易

港交所（388）致力豐富產品體系，推出適合橫向或區間交易策略的新結構性產品界內證（Inline Warrants），本周四（18日）開始交易。港交所交易後業務董事總經理張亦伶表示，香港的界內證具備「亞洲特色」，不設強制收回或取消，但有固定收益；界內證的價格未必與正股走勢有關，而是與界內證的上下限價範圍有更大關聯性，投資者可根據自身風險承受能力，選擇合適產品進行投資。



張亦伶介紹，港交所是第一間推出界內證的亞洲交易所，而在歐洲部份交易所亦有類似產品。她指，港交所是全球結構性產品市場中最為活躍的交易所，再加上兩地投資者的投資喜好及交易策略不同，認為難以用歐洲同類產品的交易數據來預測界內證在香港市場的反應，亦暫時不對交投量設目標，但對市場反應感到樂觀，亦滿意首批申請情況。她亦認為，界內證不會與輪證（窩輪及牛熊證）形成「搶客」關係，因兩者適合的市況不同，前者適用於低波幅、區間性市況，而後者是方向性槓桿產品。



