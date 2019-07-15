百威亞太「食詐胡」 公佈周三退還安排

百威亞太昨日發公告表示，基於考慮多項因素，包括現行市況，決定全球發售及其在聯交所主板上市的計劃在此刻不予進行。申請香港發售股份的款項（包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）將不計利息悉數退還。
這已經是香港年內第三宗在招股完成後宣佈擱置上市計劃的IPO。3月時，汽車保險代理盛世大聯宣佈擱置上市計劃；上月13日，亞太區最大物流地產平台ESR亦公佈押後在港交所上市的計劃，其原定集資規模最多可達97.56億元。
耀才證券行政總裁許繹彬以「肉酸」來形容此次百威亞太叫停上市計劃。他表示，本港已有連續兩單集資過百億元的大型IPO在臨上市前煞停，主要原因在於市況及投資氣氛不佳，「天時地利人和全部都冇」。他認為，新股上市並不存在特別的問題，早前有集資規模偏中小型的企業，認購反應不俗，例如公開發售錄得超購98倍的錦欣生殖（1951）；不過集資規模偏大的新股，認購反應已不如以往，例如今年最大型新股、集資約91億元的申萬宏源（6806）公開發售僅錄得2.8倍超購，與2017年閱文集團（772）上市時錄得超購約625倍相比，已大不如前。市傳阿里巴巴赴港第二上市集資規模將大減一半至100億美元（約780億港元）。許繹彬認為，若8月政治氣氛緩和、中美貿易戰向好發展，才能造就好的大市及新股氣氛，否則即使阿里巴巴是非常吸引的股份，也可能要縮減集資規模才能成功上市。