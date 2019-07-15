百威亞太「食詐胡」 公佈周三退還安排

繼全球最大啤酒生產商百威英博取消分拆百威亞太在香港上市的計劃後，昨日正式公佈退還款項安排（見附表）。年初至今，已有三間公司擱置在港上市計劃，市場人士認為，事件對中小型企業赴港上市的影響不大，但超大型IPO就需要更穩定的窗口期才能成事。德勤維持1800億元至2500億元的全年集資額預測。



百威亞太昨日發公告表示，基於考慮多項因素，包括現行市況，決定全球發售及其在聯交所主板上市的計劃在此刻不予進行。申請香港發售股份的款項（包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）將不計利息悉數退還。



這已經是香港年內第三宗在招股完成後宣佈擱置上市計劃的IPO。3月時，汽車保險代理盛世大聯宣佈擱置上市計劃；上月13日，亞太區最大物流地產平台ESR亦公佈押後在港交所上市的計劃，其原定集資規模最多可達97.56億元。



耀才證券行政總裁許繹彬以「肉酸」來形容此次百威亞太叫停上市計劃。他表示，本港已有連續兩單集資過百億元的大型IPO在臨上市前煞停，主要原因在於市況及投資氣氛不佳，「天時地利人和全部都冇」。他認為，新股上市並不存在特別的問題，早前有集資規模偏中小型的企業，認購反應不俗，例如公開發售錄得超購98倍的錦欣生殖（1951）；不過集資規模偏大的新股，認購反應已不如以往，例如今年最大型新股、集資約91億元的申萬宏源（6806）公開發售僅錄得2.8倍超購，與2017年閱文集團（772）上市時錄得超購約625倍相比，已大不如前。市傳阿里巴巴赴港第二上市集資規模將大減一半至100億美元（約780億港元）。許繹彬認為，若8月政治氣氛緩和、中美貿易戰向好發展，才能造就好的大市及新股氣氛，否則即使阿里巴巴是非常吸引的股份，也可能要縮減集資規模才能成功上市。



