暑假旅行團吹淡風 團費按淡季價招徠

近日反修例引發社會政治動盪，加上本港零售市道下滑，雖然中美貿易戰近期轉趨明朗化，但仍存在不確定性。暑假將至，有旅遊業界人士反映近期報團情況較為淡靜，今年暑假團會減價，零售業亦進一步放緩，整體生意受到影響。



縱橫遊行政總裁袁振寧表示，今年暑假團費整體較去年同期下降約5至10%，因近期報團情況較為淡靜，主要由於大型的示威遊行，以及經濟差等因素令市民外遊意欲下降，故以減價吸引消費者，並預計暑假期間旅遊業偏淡，團費會稍下降。袁振寧又稱，以韓國團的減幅最多，暑假有2000元起的5天團，變相即以「淡季價錢，旺季出發」。



他又透露，今年東南亞地區旅行團最受影響，整體表現較弱，預計暑期報團人數按年持平。長線團方面，澳洲黃金海岸、中東、杜拜、土耳其等地點較熱門，於暑假期間依舊表現較好。



英鎊匯率近期下跌，袁振寧表示，英鎊的跌幅影響較小，暫時未有因此而令市民到英國外遊增加，但近期反而多了中價的歐洲團，並指「以日均計，分分鐘平過日本團」。



另外，過去一個月的大型示威、遊行時，珠寶等零售店均提早關門。周生生（116）大中華營運總經理劉克斌表示，示威對生意必然有負面影響，部份店舖須提早關門，而集團四間分別位於銅鑼灣及旺角的分店，於剛過去的幾次示威、遊行時亦提早關門，生意額有輕微下跌，但他認為屬意料中事，對集團影響不大。



劉克斌續說，反而上個月連續幾個星期的周末大遊行，令各區來港的遊客有明顯減少的跡象，例如尖沙咀、銅鑼灣等旺區，但相信對有剛性需求的消費者影響並不大。至於會否影響暑期旺季的生意，他則認為大型示威遊行的影響只屬短暫，長期而言，則要視乎未來事態的發展 。



