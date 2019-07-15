—福森藥業（1652）公佈，擬斥資6000萬元人民幣收購江西永豐康德醫藥51%股權。永豐康德醫藥主要從事進出口中藥材、中藥飲片、中成藥、化學原料藥、藥用賦形劑、抗生素原料藥物、生化藥物，以及相關技術。
—南岸集團（577）尋求注資的洽談限期再度延長。公司今年1月初與一名主要股東的聯繫人士訂立無約束力的諒解備忘錄，以探索對旗下澳門路環十三第酒店實益擁有公司進行潛在投資。不過，有關磋商已多次延期。
—華廈健康產業（1143）宣佈，委任林代聯為主席及執行董事，龔少祥已辭任執行董事及主席職務。
—香港資源控股（2882）宣佈，執行董事兼行政總裁徐志剛已辭任公司提名委員會主席；執行董事兼董事會主席李檸已獲委任為公司提名委員會主席；非執行董事胡紅衛已獲調任為公司執行董事。
—申萬宏源（6808）公佈上半年未經審核業績，股東應佔溢利約32.2億元人民幣，上升56%，期內營業收入為105億元人民幣，上升73%。
—外媒報道，根據蘋果公司最近申請的兩項關於OLED屏技術專利，其中一項為「帶環繞式顯示器的電子設備」，它包括透明外殼和柔性顯示組件；另一個是「凸顯示電子設備」，它包括一個弧狀凸起的顯示屏，可以由一個或多個面板層靈活形成。