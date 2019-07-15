﻿市場簡訊

—中國賽特（153）公佈，集團目前有約1.2億元未償還逾期債務，集團表示，一直在與各相關債權人聯絡，旨在就還款時間表達成共識以解決逾期債務問題。由於公司需要額外時間向國家外匯管理局就在香港償還債券申請相關審批手續，公司不能按原定的還款時間表償還逾期債務。公司預期9月底前償還逾期債務。







—福森藥業（1652）公佈，擬斥資6000萬元人民幣收購江西永豐康德醫藥51%股權。永豐康德醫藥主要從事進出口中藥材、中藥飲片、中成藥、化學原料藥、藥用賦形劑、抗生素原料藥物、生化藥物，以及相關技術。







—南岸集團（577）尋求注資的洽談限期再度延長。公司今年1月初與一名主要股東的聯繫人士訂立無約束力的諒解備忘錄，以探索對旗下澳門路環十三第酒店實益擁有公司進行潛在投資。不過，有關磋商已多次延期。







—華廈健康產業（1143）宣佈，委任林代聯為主席及執行董事，龔少祥已辭任執行董事及主席職務。







—香港資源控股（2882）宣佈，執行董事兼行政總裁徐志剛已辭任公司提名委員會主席；執行董事兼董事會主席李檸已獲委任為公司提名委員會主席；非執行董事胡紅衛已獲調任為公司執行董事。







—申萬宏源（6808）公佈上半年未經審核業績，股東應佔溢利約32.2億元人民幣，上升56%，期內營業收入為105億元人民幣，上升73%。







—外媒報道，根據蘋果公司最近申請的兩項關於OLED屏技術專利，其中一項為「帶環繞式顯示器的電子設備」，它包括透明外殼和柔性顯示組件；另一個是「凸顯示電子設備」，它包括一個弧狀凸起的顯示屏，可以由一個或多個面板層靈活形成。