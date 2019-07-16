﻿27年最低增速 仍符市場預期 內地次季經濟增長6.2%

中國第二季經濟增長速度放緩至6.2%，為27年以來最低增速，但仍符合市場預期。國家統計局發言人毛盛勇稱，經濟運行主要指標都在合理區間，「是我們希望看到的」。上半年全國規模以上工業增加值按年增長6%，社會消費品零售總額按年升8.4%，固定資產投資（不含農戶）增長5.8%，以上指標均於六月有所回升，並高於預期。



國家統計局公佈，今年上半年中國內地生產總值（GDP）為45.09萬億元（人民幣，下同），按年增長6.3%，其中第一季度增幅為6.4%，第二季放緩至6.2%。三大需求中，消費對上半年經濟貢獻最大，為60.1%，貨物和服務淨出口貢獻率為20.7%，資本形成的貢獻率則為19.2%。



毛盛勇表示，「六穩」等逆周期調節政策的實施落地，將有利這些指標在下半年保持平穩。



「六穩」落地保平穩



國家統計局同日公佈房價初步測算結果，6月一線城市新建商品住宅及二手住宅銷售價格，按年分別上漲4.4%和0.2%，漲幅比上月分別回落0.3和0.1百分點；二線城市則按年分別上漲11.4%和7.6%，漲幅比上月分別回落0.7和0.5百分點；三線城市按年分別上漲10.9%和7.9%，漲幅比上月分別回落0.4和0.3個百分點。



6月工業生產者出廠價格指數（PPI）按年持平，增幅為2016年8月以來最低，市場擔心中國可能出現通縮。毛盛勇回應稱通脹或通縮「站不住腳」，PPI走勢受供求及國際環境，包括大宗商品價格變化影響，預計未來小幅波動可能性較大。他又指，通脹和通縮仍須結合CPI看，6月CPI增幅為2.7%，上半年按年上漲2.2%，價格水平仍是「溫和上漲或基本穩定」。



民生銀行預期內地貨幣政策會保持邊際寬鬆，調低政策利率、定向減息、定向降準等工具都有可能出現，估計全年經濟增速在6.2%左右，全年在6.3%。



分析料保寬鬆政策



交通銀行則認為，宏觀政策方面預計會有逐漸改善，對經濟運行帶來支撐，中美展開新一輪談判，有助需求和預期的改善。第三季將延續逆周期調節，將有更多根據經濟運行情況進行預調微調，但不會大幅度放寬。



此前，國務院總理李克強在《政府工作報告》中，將今年GDP增長目標定為6至6.5%之間。國家統計局表示，雖然外部環境較為複雜，內地經濟仍有下行壓力，但政策儲備還有很多空間，仍有信心達成目標。