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﻿觀望氣氛濃 杜指升27點

2019-07-16 列印
　　美國進入業績高峰期，美股早段觀望氣氛濃厚，杜指高開32點，報27364點再創新高，惟其後反覆向下，杜指早段曾跌36點，見27295點；納指則跌7點，見8236點；標普500指數跌4點，見3009點。

　　杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報27359點，升27點；納斯達克指數收報8258點，升14點。

　　滙控（005）美國預託證券價格曾見65.25港元，較香港收市價升0.25港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見360.76港元，較香港收市價跌0.04港元。

　　本周打頭陣公佈業績的花旗，上季靠減省開支令業績好轉，純利上升約7%，至48億美元，扣除出售Tradeweb後每股盈利1.83美元，較市場預期稍佳。另外，本周還有高盛、摩通及摩根士丹利等多間大型銀行公佈業績。
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