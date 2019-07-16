六新股今主板上市 全數均獲足額認購

今天港交所（388）將迎來6隻新股掛牌。根據昨日各公司公佈的招股結果，所有新股的公開發售部份都獲得足額或超額認購，而一手中籤率愈高的新股，在暗盤表現稍為遜色；三隻集資低於1億元的新股，一手中籤率不高，但以昨日暗盤收市價計，每手最少亦可賺740元，最多則賺1320元。



眼鏡製造商恒發光學（1134）最賺錢，該股以下限定價，每股1元，集資淨額8070萬元。公開招股部份獲超額認購28.68倍；配售部份獲適度超額認購。認購一手4000股，中籤率15%。耀才及輝立暗盤收市價分別為1.33元及1.29元，每手帳面分別賺1320元及1160元。



康特隆（1912）以招股價中間價定價，每股0.65元，集資淨額約7880萬元。公開發售錄得超額認購38.9倍；配售則獲輕微超額認購。一手5000股，中籤率25%。耀才及輝立暗盤收市價分別升27.69%及26.15%，不計手續費，每手分別賺900元及850元。



泰國「過江龍」Platt Nera（1949）以下限定價，每股1.25元，公開發售錄得超額認購12.67倍；配售獲適度超額認購。在兩暗盤均收報1.62元，每手帳面可賺740元。



中梁兩暗盤收市均跌



六隻新股中，集資規模最大的為內房股中梁控股（2772），以接近下限定價，一手500股，中籤率100%。該股是唯一一隻在兩暗盤收市均錄得下跌的新股，分別微跌2.16%及1.62%。



民辦商科高等教育集團中滙集團（382）及金茂源環保（6805）暗盤窄幅升跌。



另外，據彭博引述知情人士指，網易計劃將旗下教育平台有道在美國上市，可能籌資至少3億美元（23.4億港元）。



