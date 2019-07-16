  • 2019年7月16日 星期二
  • 29º
  • 86%
熱門： 沙田衝突逃犯條例消委會吉野家新城市廣場

日報新聞 > 財經

團結基金：坊間對ESG認識不足

2019-07-16 列印
　　團結香港基金於傳媒茶聚時指出，坊間對「環境、社會和公司治理」投資（ESG）認識不足，甚至存有誤解，強調ESG投資可同時降低風險和改善投資表現，亦倡議香港金融監管機構能「做更多」。

　　隨著環保意識抬頭，ESG投資已在西方國家流行起來。團結香港基金助理研究員江俊燊表示，全球ESG資產在六年間增加131%，至去年約31萬億美元，反映投資者愈來愈重視ESG投資。他續稱，香港大小型投資者普遍對ESG投資不太重視，甚至誤解，他引用部份研究機構的實證數據反駁，指出ESG投資能有效降低投資組合的股價波動率。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd