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港貨櫃吞吐量連跌17月

2019-07-16 列印
　　形勢多變的中美貿易戰不僅影響中國內地經濟，對本港造成的影響亦持續。香港海運港口局公佈，本港港口今年6月貨櫃吞吐量為149.3萬個標準箱（TEU），按年下跌11.3%，是連續第17個月下跌，亦是繼今年2月份後再錄得兩位數跌幅，當時跌幅為17.9%。

　　6月葵青碼頭貨櫃吞吐量達116.3萬個標準箱，按年跌12.7%；而其他碼頭則為33萬，按年跌6.1%。今年上半年，香港港口貨櫃吞吐量累計達906.4萬個標準箱，同比下降8.1%；其中葵青貨櫃碼頭跌8.7%至708.1萬個標準箱，其他碼頭則降6.1%至198.3萬個標準箱。

　　中國科學院於本月發佈的《2019年全球Top20集裝箱港口預測報告》顯示，在全球貨櫃港口排名中，香港已被青島港超越，由去年的第7位跌至第8位。

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