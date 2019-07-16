銀聯獲逾千扣稅供款戶 冀引入跑贏通脹產品

政府推出強積金可扣稅自願性供款（TVC）安排至今3個多月，BCT銀聯集團共接獲1000多名客戶開立TVC戶口，平均戶口供款金額介乎2萬至3萬元。就針對強積金計劃成員的退休後投資方案，該集團董事總經理及行政總裁劉嘉時昨表示，期望今年內積金局能發出相關指引，助業界及BCT可於明年為打工仔引入跑贏通脹，又有穩定回報的退休後產品。



隨著愈來愈多強積金計劃成員步入退休年齡，BCT銀聯集團首席業務總監李德麟指出，BCT與業界已就成員退休後強積金過渡安排跟積金局一直進行溝通，並成立了工作小組，期望為成員提供以「打低通脹」及穩定回報為目標的退休後投資方案，好讓成員退休後可每月取款，但不會大幅蠶食本金，工作小組仍就此討論中，暫未有具體方案。



每月取款 不蠶食本金



不過，劉嘉時表示，希望積金局能於今年內發出退休後投資方案指引，業界及BCT則可於明年引入能帶來穩定回報的產品。李德麟坦言，要有妥善的退休後投資方案，長遠必須放寬強積金的投資限制，亦即涉及修例的問題，因根據現行條例，強積金不得投資於房地產、基建、衍生工具等方面。至於制定退休後投資方案指引屬短期的解決方案，令業界可推出符合現有條例框架下的退休後產品，而BCT也正與基金經理研究在港引入有穩定回報的退休後產品。



此外，政府自4月推出TVC，李德麟指出，截至7月中，BCT客戶中心共收到6000多個相關查詢，現有逾一千個客戶開立TVC戶口，當中有八成為現有客戶。在整體TVC客戶中，66%為男性；34%為女性；近70%為40歲以上。供款模式方面，近70%客戶選擇以自動轉帳方式每月供款，最多人設定每月供款5000元，而平均戶口供款介乎2萬至3萬元。有關TVC客戶的投資取向，則與一般的強積金投資分別不大，依然以投資股票為主。



