  • 2019年7月16日 星期二
  • 29º
  • 86%
熱門： 沙田衝突逃犯條例消委會吉野家新城市廣場

日報新聞 > 財經

佐丹奴盈警　中期料少賺38%

2019-07-16 列印
　　中美貿易戰的影響逐漸擴展到零售層面。佐丹奴國際（709）昨日亦發出盈警，該公司預計截至今年6月底止中期，股東應佔溢利按年減少約38%，並預計該公司於期內可能會錄得基本經營溢利減少約28%。

　　該公司昨日發盈警的公告上解釋，預期溢利下跌，主要是來自大中華地區，主要歸因於（其中包括）零售環境疲弱以及中美貿易戰，導致該區內市場情緒不佳。該公司預期中期業績於2019年8月內公佈。

　　佐丹奴去年中期股東應佔溢利為2.54億元，按年上升3.67%，期內毛利率則下跌0.6%，去年港澳區同店銷售增5.6%。該公司較早前亦公佈，今年首3個月銷售數據，銷售額下跌10.8%，至12.99億元，若按固定匯率換算，則下跌8.5%。期內，全球品牌銷售額下降9.4%，至16.05億元。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd