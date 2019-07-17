﻿改革T+5機制 散戶與機投看齊 百威「撻Q」 李小加：冀改預繳機制

「巨無霸」新股百威亞太（1876）臨門一腳叫停上市計劃，令不少以現金或孖展認購其公開發售部份股份的投資者「損手」，要蝕認購手續費及孖展利息。港交所（388）去年已提及，將研究改革新股發行的T+5（即新股定價日與上市日相隔5個交易日）機制，行政總裁李小加昨日表示，希望找到新方法，讓散戶投資者可以與機構投資者看齊，不需要提早入錢認購新股。他亦表示，百威取消上市只是個案，和新股市場沒有直接關係。



機構投資者若要認購新股，需要先向承銷團申請有意認購的股份數目，於股份定價後，再根據實質分配到的股份數目，繳納認購款項，最早於定價日就需要過數，最遲則於上市日付錢。散戶投資者需要在公開招股期間，拿出真金白銀或借孖展進行認購。李小加表示，現行制度在過去有其存在的合理性和歷史原因，但未來改革的方向是令散戶與機構投資者一樣，毋須太早繳款，不過就需要平衡上市公司及散戶之間的利益。



「大細摩」失13億收入



百威亞太上市「撻Q」，除了散戶投資者受累，聯席保薦人摩根士丹利及摩根大通亦錯失從中賺取豐厚佣金的機會。外電引述消息人士指，摩通和大摩原應可分享達1.4億至1.7億美元（10.92億至13.26億港元）費用收入。據悉，今次百威亞太的上市顧問本來預料將分享IPO募集資金的約2%，而作為牽頭安排行的保薦人將獲得佣金收入的約70%，以及潛在激勵金。



對於港交所痛失百威亞太這單集資規模最多達764億元的生意，李小加承認對此感到失望，但認為這只是個案，和新股市場沒有直接關係，港交所亦尊重發行人的選擇。他亦表示，對新股市場仍充滿信心，因上半年新股源源不絕，下半年申請上市的管線（pipeline）強勁，亦相信類似百威亞太這類有重要亞洲業務的國際公司，仍會長期以香港作為首選上市地。



另據彭博報道，招商蛇口集團有意安排旗下一隻房託基金（REIT）來港上市，為本港5年來首隻房託基金上市。彭博引述消息人士稱，招商蛇口已在物識顧問安排房託上市，希望可趕及今年內成事，集資規模可達8億美元。這隻房託若上市成功，是繼2013年的春泉產業信託（1426）以來，本港首隻房託，而同期新加坡已有多達18隻房託上市。



事實上，捷克消費金融企業捷克信貸Home Credit（捷信）在周一向港交所遞交了上市申請。據外電報道，今次捷信計劃集資10億至15億美元（約78億至117億港元），有望挑戰籌約91億元的申萬宏源（6808），成為今年新股集資王，亦是少有集資額龐大的海外企業。