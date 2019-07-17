周大福首季銷售低迷 港澳同店錄11%跌幅

近期本地零售市道轉淡，市民消費意欲下降，零售業亦要過緊日子。周大福（1929）昨日公佈截至今年6月底止首財季主要經營數據，中國內地同店銷售保持增長勢頭，按年增加11%；但期內受去年同期高基數的影響，加上宏觀環境不明朗，令市場消費氣氛審慎，港澳地區同店銷售下跌11%。



期內，內地零售值按年增長24%，香港及澳門零售值按年下跌6%；內地同店銷量按年下跌3%，香港及澳門同店銷量按年下降14%。



珠寶鑲嵌首飾方面，中國地區增長穩健，上升8%，而來自新零售點的貢獻增加亦推動珠寶鑲嵌首飾零售值增長至18%。然而，受到消費者抑制消費所影響，港澳地區同店銷售於季內則按年跌16%。



內地保持穩健增長



黃金產品方面，該集團表示，由於已售黃金產品的平均單件重量增加，以及傳承系列的成功，令中國地區黃金產品的同店銷售增長達12%；港澳地區市場黃金產品的同店銷售則按年跌13%。



該集團又指，中國內地黃金產品的平均售價於季內躍升至4800元，香港及澳門黃金產品的平均售價則為8600元。而中國內地珠寶鑲嵌首飾的同店平均售價為6200元，香港及澳門珠寶鑲嵌首飾的同店平均售價則為10100元。與去年同期相比，季內國際平均金價持平。



電子商務方面，中國內地電子商務業務的零售值，於第一季度按年上升11%，銷量則錄得6%的增長。相反，中國銀聯、支付寶、微信支付或人民幣結算的零售值佔香港及澳門市場總零售值的百分比，即代表內地遊客的銷售貢獻，於季內下跌至44%，而上一季度和去年同期均為48%。



另外，該集團於內地淨開設115個零售點，在港澳及其他市場開設3個零售點，分別位於新加坡、南韓及菲律賓，並於台灣關閉4個零售點。該集團截至6月底止，合共有3248個零售點。周大福昨日收報8.73元，升1.28%。



