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興勝4.2億售西環服務住宅

2019-07-17 列印
　　興勝創建（896）昨日公佈，以4.2億元作價出售旗下一家持有西環高街111號地段及其上之物業（即服務式住宅One Eleven）的物業控股公司。公告顯示，該公司為興勝創建旗下的尚志全資持有，買方為Elevest Limited。

　　該公司公告指出，興勝董事不時對其資產進行策略性檢討，旨在為該公司股東創造最大回報。該公司董事認為當前市況為本公司變現目標集團價值良機。

  董事認為，出售事項將可讓該公司將資金重新投放於未來投資機遇，以及尋求其他增長機會。資料顯示，興勝創建於2015年以約2.53億元購入該住宅，總建築面積約為2.2萬方呎。其後興勝創建表示，已對該物業進行全幢翻新，涉及22個建築面積約為790方呎的住宅單位。去年市場曾傳出消息稱該物業叫價約5億出售。

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