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央企上半年淨利增8.6%

2019-07-17 列印
　　國務院國資委秘書長、新聞發言人彭華崗表示，中央企業上半年累計實現淨利潤7037.7億元（人民幣，下同），按年升8.6%；營業收入14.5萬億元，同比增長5.9%。單計6月，央企淨利潤達1584.9億元，按年增8.4%，升幅創歷史新高；營業收入為2.9萬億元，同比增長5.6%。

　　國資委表示上半年有34間企業淨利潤增幅超過20%，53間企業增幅超10%。鋼鐵、礦業、發電、建築及軍工等行業淨利潤增長較快，機械、石油石化等行業增速平穩。

　　此外，上半年央企固定資產投資達9695億元，按年增8%；上繳稅費亦實現同比2.7%的增長，達1.3萬億元。

　　對於上半年利潤增速慢於第一季度，彭華崗回應稱，增速是在合理區間，也符合預期。他又指，國資委會對目標執行進度較好的央企加大激勵，從而鼓勵企業「多做貢獻，多增效益」。

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