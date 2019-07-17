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渣打股東批評退休金高 溫拓思︰不成熟無幫助

2019-07-17 列印
　　渣打集團（2888）較早前於股東會上遭近四成股東投票反對其高層薪酬政策，行政總裁溫拓思（Bill Winters）接受英國《金融時報》訪問時，批評股東針對個人退休金安排的行徑「既不成熟，亦無幫助（immature and unhelpful）」。

　　溫拓思在訪問中表示，十分樂意與外界討論銀行高層薪酬是否太高，但指部份英國投資者針對其個人的退休金安排實屬不妥。他又強調沒有參與有關自己薪酬的任何討論，一切均由董事局決定。

　　《金融時報》報道，溫拓思今年獲得47.4萬英鎊退休金現金津貼，為英國大型上市銀行行政總裁中最高。渣打指有關金額相當於溫拓思總薪酬的20%，但有關新計算方法備受爭議，若按舊制只計基本年薪，溫拓思所獲退休金津貼佔比就高達40%。

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