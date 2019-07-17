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國泰林紹波傳任香港快運總裁

2019-07-17 列印
國泰林紹波傳任香港快運總裁
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　　國泰航空（293）收購香港快運有新進展。有報道指國泰航空商務及貨運董事林紹波，將出任香港快運行政總裁一職，並預期收購計劃會快將完成。

　　國泰發言人回應，就早前發出的公告內提及，是次交易預計將於2019年12月31日或之前完成。有消息指，現時國泰管理團隊未有任何人事變動。

　　《南華早報》昨日的報道提到，香港快運總裁李殿春，擬於下周一（22日）離任，林紹波的任命則會在短期內公佈。國泰航空早前已於3月底宣佈，斥資49.3億港元收購香港快運航空100%股權，交易完成後，香港快運將成為國泰航空的全資附屬公司。

　　另外，較早前亦傳出由中信集團旗下公司、國企無錫市交通產業集團和前政務司司長唐英年家族等組成的中港財團，正洽購香港航空。

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