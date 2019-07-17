國泰林紹波傳任香港快運總裁

國泰發言人回應，就早前發出的公告內提及，是次交易預計將於2019年12月31日或之前完成。有消息指，現時國泰管理團隊未有任何人事變動。
《南華早報》昨日的報道提到，香港快運總裁李殿春，擬於下周一（22日）離任，林紹波的任命則會在短期內公佈。國泰航空早前已於3月底宣佈，斥資49.3億港元收購香港快運航空100%股權，交易完成後，香港快運將成為國泰航空的全資附屬公司。
另外，較早前亦傳出由中信集團旗下公司、國企無錫市交通產業集團和前政務司司長唐英年家族等組成的中港財團，正洽購香港航空。
中港警方聯手閃電偵破元朗髮型屋外發生的謀殺案。涉嫌以利刀殺人後潛逃往內地的一名兇嫌，日前在內地被公安拘捕，昨天將他押到落馬洲口岸交給港警。負責調查的重案組探員將疑犯帶走調查。 消息稱，二十七歲姓張疑...
2019-07-17
美國總統特朗普表示，針對中國的關稅措施正在收效，並導致了中國經濟增長進一步放緩。內地《環球時報》則發表社評，指美國「老調重彈」，強調美方徵收的關稅是「由中方支付」，但眾所周知這種觀點「站不住腳」。此外，美國財長努欽表示，今個星期可望與中國貿易官員再次通電話。 國家統計局十五日公佈，第二季經濟按年增長百分之六點二，增速比首季減慢零點二個百分點，是二十七年以來最差季度表現。 特朗普在社交網站發文，表示向中國貨品加徵關稅，產生的影響很大，導致數以千計企業撤出中國，遷往無關稅的地方，所以中國想與美國達成貿易協議，甚至希望無破壞原本商談好的協議。他又指，美國收取來自中國數以十...
2019-07-17
美國財長努欽指當局關注社交網站facebook計劃推出的新加密貨幣Libra，認為可能被用作洗黑錢、人口販賣，甚至資助恐怖主義的違法活動。facebook則表示，在監管方面的擔憂得到解決之前，將不會推進其加密貨幣Libra的項目。 努欽周一在白宮直指這是一個涉及國家安全的問題，指使用加密貨幣的人，必須遵守相關反洗黑錢的指引。眾議院金融服務委員會周二會就Facebook發行加密貨幣舉行兩天聽證會。聯儲局主席鮑威爾上周已暗示，Libra可能要高度監管。 努欽認為，facebook在繼續推動Libra的計劃之前，必須先符合「非常高的標準」，並實施保障措施，避免淪為洗黑錢工...
2019-07-17
大埔滌濤山位置上與白鷺湖互動中心為鄰，被翠綠山林環抱，可享清幽怡人起居環境，舒適寫意。是次走訪單位為頂層複式戶，實用面積2240方呎，連780方呎天台，全屋裝潢富中式宮廷風格，洋溢古色古香感覺。 ...
2019-07-17
「巨無霸」新股百威亞太（1876）臨門一腳叫停上市計劃，令不少以現金或孖展認購其公開發售部份股份的投資者「損手」，要蝕認購手續費及孖展利息。港交所（388）去年已提及，將研究改革新股發行的T+5（即新...
2019-07-17
阿仙奴和拜仁慕尼黑在今夏轉會市場交投淡靜，但正是兩隊不變應萬變，陣中射手拿卡錫迪和羅拔利雲度夫斯基才可在舊隊友支援下，於季前熱身賽磨利腳風迎接新球季。兩人周三於國際冠軍球會盃美國站正面交鋒，勢必鬥得難分難解，不妨敲和局。 （無線 myTV SUPER App周四早上11:00直播） 拜仁今夏有老將洛賓和列貝利離隊，中堅曉姆斯亦重返多蒙特，他們只從轉會市場補充了守將班捷文柏華特和盧卡斯靴南迪斯，板凳深度略嫌不足。 拿卡利雲鬥射術 這支德甲班霸主在今次美國之旅只帶了十七位一隊成員，再加數名青年軍戰將，幸好一眾中場主力如堤亞高艾簡達拿、基拿比和哥列斯卡均有隨隊，可為羅拔利雲度夫斯...
2019-07-17
第三十屆《香港書展》今日（7月17日）起舉行，破紀錄吸引超過六百八十家展商參展！而書迷最關心的年度主題，今年為「科幻及推理文學」，勢必推動本港科幻及推理文學的閱讀風氣。文：Nancy圖：黃頌偉、Gar...
2019-07-17
45歲失婚已7年嘅陳煒，早前大方承認與6呎高醫生陳國強相戀，獲不少粉絲祝福。惟戀情公開不久，即有人爆料稱陳國強與前妻未離婚，直指煒哥為「小三」。事後陳醫生回應時Man爆護花，澄清與煒哥拍拖時已回復單身...
2019-07-17
過去個多月的反修訂《逃犯條例》遊行示威，多次演變成警民衝突，時局不穩的負面影響開始浮現。零售管理協會表示，大部份會員公司反映，在六、七月的營業額平均錄得單位數至雙位數跌幅，若情況持續，協會將修訂全年整體銷售額的預測為雙位數負增長。各方應想方設法，紓緩這一場社會亂局，否則今年稍後可能嚐到滯後而來的經濟苦果。 每年七、八月都是零售業的銷售旺季，但大型遊行活動在各區蔓延，不少飲食、零售業的生意下跌，主要原因，是社會紛爭不絕，大家心情難免受影響，外出消費意欲減弱。除了內部消費氣氛轉差，早前入境旅行社亦指出，來港內地旅客數量減少，反映不少人感到香港社會狀況緊張，暫時不來遊玩消費。 零...
2019-07-17
馬會賽馬事務執行總監夏定安（圖右），偕賽馬業務及營運總監利達賢（圖左），昨晨在沙田馬場會所主持傳媒早餐會，席上公布新馬季賽期表、新馬季首三個月越洋轉播賽事安排，以及其他事項。新馬季將於九月一日開鑼，明...
2019-07-17