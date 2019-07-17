﻿中環IFC外望——Huawei Pay登陸香港

華為旗下Huawei Pay昨日宣佈，正式登陸香港，Tap & Go「拍住賞」銀聯卡持有人可率先使用Huawei Pay服務，全港逾4萬個銷售點可實現支援，未來將有更多銀行加入支援Huawei Pay。



指定型號的華為智能手機用戶只需在Huawei AppGallery下載「華為錢包」，再將Tap & Go「拍住賞」銀聯卡加入錢包，即可開通服務。支付時，用戶無需解鎖屏幕、無需開啟App，無需上網，只要將手機機背相機鏡頭位置靠近支援銀聯閃付的支付讀卡器，經過指紋驗證，即可完成付款程序。公司指，未來將有更多銀行加入支援Huawei Pay。



華為指出，目前Huawei Pay正逐步全球化，香港是Huawei Pay進入的第三個市場，共有超過4萬部支援Huawei Pay的讀卡器，覆蓋的商戶包括一田超市、崇光百貨、7-11便利店、萬寧、翠華及東海堂等。



優品360夥微信支付拓智慧手信店



休閒食品零售商優品360（2360）昨日與騰訊旗下微信支付簽署合作協議，推出微信自助購物小程序「優品掃碼購」及送禮小程序「優品卡」，顧客開啟微信小程序掃描店內商品條碼，隨後通過微信支付可直接結算。



目前該模式僅在尖東一分店試行，優品360行政總裁許志群表示，該店為本港首間微信支付智慧手信店，相關開發成本約40萬元左右，若試驗效果理想，後續計劃推廣至其餘分店。



他又指，會與微信方繼續探討進一步合作，如探索通過微信建立電子商務平台，透過微信平台將市場拓展至全球等。



此外，他透露，今年4至6月份期間，該公司業績仍錄得增長，休閒食品零售屬於民生消費品，對今年業績繼續向好保持信心。對於本港近期游行示威活動頻繁，他表示，位於示威區如上水區等的分店曾在遊行高峰期間短暫關門數小時，但同時強調，關門時間不長，對整體生意未有很大影響。許志群又表示，今年有望在澳門開設分店，全年計劃新開分店28間，未來3年目標為70間。



高瞻