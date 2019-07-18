﻿特朗普改口風 或向額外中國貨加關稅 貿談添變數 美股挫115點

特朗普周二在主持白宮內閣會議，指美國與中國的貿易協議還有很長的路要走，如果有需要，他會再向額外的3250億美元中國貨加徵關稅，又指中國應該購買美國農產品，華府正注視北京是否有履行承諾。



美國總統特朗普周二在主持白宮內閣會議，指美國與中國的貿易協議還有很長的路要走，如果有需要，他會再向額外的3250億美元中國貨加徵關稅，又指中國應該購買美國農產品，華府正注視北京是否有履行承諾。特朗普上月底與中國國家主席習近平在日本會面後，雙方同意重啟貿易談判，特朗普當時指中國承諾立即購買大量美國農產品，而美國不再對中國商品加徵更多關稅，以及對「放生」中國電訊設備生產商華為。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報27219點，跌115點；納斯達克指數報8185點，跌37點。滙控（005）美國預託證券價格曾見64.49港元，較香港收市價跌0.51港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見359.71港元，較香港收市價跌3.49港元；港股ADR折合恒指報28389點，跌203點。



野村看好亞太區股市



在北京，發言人耿爽回應指出，之前已多次表明中方捍衛自身利益的堅定立場，不再重複。如果美方加徵新關稅，無異於給雙方的經貿磋商設置新的障礙，認為只會使中美達成經貿協定的路途更為漫長。他又表示，中方始終主張通過對話協商解決中美經貿摩擦，對經貿磋商抱有誠意。耿爽又表示，希望美方能夠拿出決心和毅力，同中方一起，在相互尊重、平等相待的基礎上，通過共同努力，爭取達成一份互利雙贏的經貿協議。



中美貿易糾紛陰霾未散，投資者入市態度審慎，港股「悶局」持續，成交僅得600億元，為7月5日以來最少，亦是連續第十一個交易日未能突破千億元大關。恒指窄幅上落，守住10天線（28489）及20天線（28496），並以全日最高位28593點收市，跌26點；國指收報10847，跌17點。



市場預料本港零售業暑期生意將下跌，零售股偏軟。周大福（1929）首季港澳同店銷售挫逾一成，收挫2.63%報8.5元；六福（590）跌1.2%；周生生（116）跌1.87%。



野村亞洲區股票研究部聯席主管Jim McCafferty指出，近年企業回購支撐美股走高，未來若繼續回購可能需借貸，料美股盈利後勁有限，看好目前估值較低的亞太區，料下半年資金將由美國轉投亞太市場。



