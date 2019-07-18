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﻿證監控告港美資操控正利

2019-07-18 列印
        證監昨日入稟高等法院，控告包括美資資產管理公司在內的20名人士及機構，指他們涉嫌在2016年3月29日至9月7日期間，人為操控正利控股（3728）股價，製造虛假市場，違反《證券及期貨條例》。

        證監會要求法院下令，凍結該批人士及機構的資產，並委任管理人接管。證監會在入稟狀要求，涉及20名人士及機構還原上述相關時期的問題交易，賠償市場投資者的損失，並禁止這批人士及機構參與資本市場。

　　被控告的20名人士及機構可見美資企業的身影，例如Das Capital Limited及其CEO David Subotic。

　　據資料顯示，該公司總部位於美國加州比華利山，在加拿大多倫多亦有辦事處。

        
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