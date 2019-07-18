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﻿銀債今截飛 銷情料勝去年

2019-07-18 列印
　　政府發售的第四批銀色債券將於今日截止認購，市場人士均指，由於目前市況不明朗，加上零風險的銀債保證有3厘利息，故料今年銀債銷情定勝去年銀債所錄得的1.07倍超額認購。

　　滙豐指，銀債開售至今，該行接獲的申請數量及金額比去年同期均有增加。中銀香港（2388）亦指，該行接獲的銀債認購反應理想，申請金額及筆數均較去年上升。

　　市場人士認為，以目前市況，股市成交明顯萎縮，環球經濟數據欠佳，再加上現時香港局勢比較混亂，長者投資取態會偏向保守，而由政府發行的銀債有3厘利息保證，屬安全的定息投資工具，所以今年銀債較去年銀債更見吸引，料今年認購反應將勝往年。

　　亦有銀行界人士預料，今批銀債認購反應，不論是認購人數、總認購金額或入飛金額，都會較去年第三批銀債理想。
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