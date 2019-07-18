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﻿滙豐疑淡出轉按市場

2019-07-18 列印
　　本地龍頭大行滙豐銀行繼上月大削轉按現金回贈兼上調細碼轉按H按封頂息後，近日更冷待客戶轉按申請，疑似暫時淡出轉按市場。不過，中原按揭經紀董事總經理王美鳳認為，此為個別銀行的決定，其他銀行未必跟隨。

　　據悉，近日滙豐主責按揭的前線銷售人員紛紛暫停接受客戶的轉按申請，為免過於直接，有銷售人員更建議客戶轉到其他銀行做轉按以作婉拒。消息人士透露，滙豐有此決定，相信因為該行自知現時其轉按條款相比不少其他銀行明顯比下去，即使處理客戶的轉按申請，客戶最終很大機會還是選用其他銀行的轉按服務，所以都是「無米粥」居多，又浪費行政成本，遂拒接轉按申請。
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