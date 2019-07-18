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﻿中國再減持美債見兩年低

2019-07-18 列印
　　中國連續3個月減持美債，美國財政部的數據顯示，5月中國所持美債規模降至1.11萬億美元，低於對上一個月的1.113萬億元，是兩年來最低，但仍是最大美債持有國。

　　野村亞洲區股票研究部聯席主管Jim McCafferty指出，近年企業回購支撐美股走高，未來若繼續回購可能需借貸，料美股盈利後勁有限，看好目前估值較低的亞太區，料下半年資金將由美國轉投亞太市場。對於中國市場，他稱，今年8月及11月，MSCI續將A股納入因子分別擴大至15%及20%後，A股將有更多外資流入，並預測內地未來可能上調30%的外資持股限制。
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