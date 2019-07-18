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﻿多間企業同發優先票據

2019-07-18 列印
　　中國金茂（817）公佈，發行5億美元於2029年到期的優先擔保票據，年息4.25%；所得款項總額約4.967億美元，將用於未來1年內到期的現有中長期境外債務的再融資。

　　鄭州銀行（6196）公佈，建議向不超過10名特定對象發行不超過10億股A股，募集資金不超過60億元（人民幣，下同），扣除相關發行費用後將全部用於補充該行的核心一級資本。

　　佳兆業（1638）公佈，發行3億美元於2023年到期優先票據，年利率10.875%；票據發行所得款項淨額，用於為1年內到期的現有中長期境外債務再融資。融信中國（3301）公佈，發行3億美元於2023年到期優先票據，年利率8.95%；票據所得款項淨額將用於若干現有債務再融資。
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