﻿中環IFC外望——小米夥美圖推新手機系列

小米集團（1810）近期推出與美圖（1357）聯合打造的新手機系列小米CC，位於深圳萬象天地的小米之家負責人表示，對比旗艦機小米9大部份為男士問津，CC系列的推廣活動約一半為女性出席，並由內地藝人王源代言，吸引更多女性用戶。



冀吸引女性客戶



該店為小米深圳旗艦店，2017年11月開業，面積約600平方米。該負責人表示，今年加入不少大型電器如洗衣機、冷氣機，又推出一系列智能家居產品如網關、傳感器、智能攝像鏡頭等，銷量都不錯。



她表示，過往小米之家主力賣手機，顧客以男性為主，現時加入不同產品，單品（SKU）約400至500項，如平衡車、廚具、電器，吸引一家大小入店，亦增添女性客戶。她透露，平日人流約2000人，周末人流可達6000人，不少港人亦前往購買新產品。



旺旺稱補助金屬依法獎勵



中國旺旺（151）表示，注意到周一（15日）一篇以「羅文嘉痛批：中天就是紅媒 你拿了北京多少錢要誠實申報」為標題的文章，指控該公司從中國大陸的額外財政補助中獲益。



該公司指出，有關指控完全錯誤，且惡意亦有政治動機，意在嚴重損害公司聲譽及公司股東利益，並誤導投資公眾，強烈譴責諸如該指控所載錯誤及惡意訊息惡行，保留採取法律行動的所有權利。



中國旺旺強調，從各政府機構收到政府補助金，為獎勵集團而依法授予，概無與任何集團外第三方（包括中天）的活動相關。



該公司重申，遵守所有與其財務報告有關的法律法規，透明、真實及公平地反應出公司財務狀況。



旺旺手持多間台灣媒體，旗下媒體被台灣民眾視為親中媒體。集團經營範圍包括報紙、電視、文化出版、雜誌、網絡資訊、整合行銷及多角化經營等，包括中國電視、中天電視、《中國時報》、《工商時報》及《中時電子報》等。



高瞻