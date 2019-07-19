撥備總額高達24億 港鐵歷史性首發盈警

港鐵(066)歷史性首度發盈警，公司為紅磡和沙中線事件衍生工程責任作出20億元撥備，加上為英國鐵路撥備4.3億，令撥備總額高達24.3億元，佔港鐵去年首六個月基本業務利潤約五成二，以及全年基本業務利潤的二成二。港鐵行政總裁金澤培表示，是以審慎原則作財務撥備。



近年港鐵醜聞不斷，紅磡事件和沙中線事件屢被爆出施工質量問題，導致路線遲遲未能開通，及要作出額外改善工程，公司甚至有機會要負上賠償責任。港鐵於公告中表示，現階段不能確定最終是否需要全數支付二十億撥備，要視乎一系列因素，包括公司與政府磋商的最終結果、就紅磡事件以及向相關人士作出追討的程度，公司強調目前有關情況「仍極不確定」。



近年醜聞不斷



禍不單行的是，早在今年五月尾，港鐵已宣佈為其持股三成的英國聯營公司First MTR South Western Trains Limited作出約4300萬英鎊（4.3億港元）撥備，令今次撥備總額高達24.3億元。



今次港鐵作出巨額撥備並發盈警，對於未來資金及財政壓力，金澤培稱是以審慎原則作財務撥備，並根據上市公司披露原則披露股權敏感資料。港鐵表示，24.3億元撥備，相當於去年上半年基本業務利潤約五成二，以及去年全年基本業務利潤的二成二，而有關金額並無計算可向任何人提出潛在追討在內。港鐵會與政府繼續磋商，務求就紅磡事件及雙方各自就沙中線項目造價，及紅磡事件產生的費用，及分階段啟用屯門線若干費用的付款責任達成整體解決方案。



巨額撥備蠶食利潤



港鐵股價近期表現理想，昨日收報55.7元創新高，不過港鐵盈警是在收市後才發出，股價未有反映此因素。



