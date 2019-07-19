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銀債79億超購1.6倍 人數金額升逾兩成

2019-07-19 列印
　　政府發行的第四批銀色債券昨日截飛，長者認購情況較往年踴躍。據初步認購結果，共約5.6萬人認購銀債，涉及金額約79億元，超額認購1.6倍，無論認購人數或金額均較往年大增兩成多。有銀行更接獲客戶大手認購500萬元銀債。市場人士指，是次銀債認購反應理想，主要受惠減息周期或將來臨，以及銀債勁吸引的3厘利息保證。

  第四批發行額30億元的3年期銀債，將於本月25日公布分配結果，並於同月29日正式發行。滙豐、中銀香港、恒生、東亞等多家銀行均指，今年接獲客戶申請認購銀債的人數及金額都比去年有所增加。



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