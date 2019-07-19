  • 2019年7月19日 星期五
  • 32º
  • 74%
熱門： 新移民入境處天氣巴士變老app

日報新聞 > 財經

維達中期多賺5.4%至4.4億

2019-07-19 列印
　　維達國際（3331）昨日公布，截至6月30日止六個月的中期業績，溢利為4.4億元，按年增加5.4%；每股盈利36.8仙，派中期息7仙。期內，收益78.9億元，按年升7.6%。

        該公司行政總裁麥燾昨日指出，現時市場競爭激烈，料下半年將會有減價的趨勢，但只限於低端市場，並相信該公司會在木漿價格中取得平衡。

        麥燾指，現時難以預測下半年木漿價格走勢，但期望未來的毛利率可維持高水平。他續指，木漿價格已接近低位的水平，有廠商更以成本價銷售，故認為木漿的價格難再下降。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd