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眾安在線CEO變動 姜興替陳勁

2019-07-19 列印
　　獲得虛擬銀行牌照的眾安在線（6060）高層出現變動，由姜興接替陳勁出任總經理兼聯席首席執行官。另外，由騰訊（700）、工銀亞洲、港交所（388）等合資組成的虛擬銀行貽豐（Infinium）正式更名為富融銀行（Fusion Bank）。

        在眾安的傳媒電話會議上，繼續留任眾安執行董事的陳勁表示，是次人事變動實屬正常，希望藉此保持公司活力，但問及未來會否完全退出公司管理層，他並沒有正面回應。管理層就強調，旗下虛擬銀行進度進展順利，不會受到是次人事調動而影響到。

        事實上，由4月至今，眾安最少有3名管理層辭任，市場揣測公司管理層是否出現內部問題，陳勁重申管理層仍非常穩定。

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