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恒大年底派股息 回報達7.2%

2019-07-19 列印
　　中國恒大（3333）昨日公佈，因考慮旗下恒大地產與深深房的重大資產重組正在有序推進，為確保重組順利完成，將於2019年12月31日前完成通過2018年度的股息具體分派方案。即今年底前派發2018年度股息。

　　自上市以來，恒大每年都向股東分派股息，派息比例一直維持在50%。2018年恒大股東可分配利潤總額高達373.9億元，按照50%分派比例及最新收盤價22.65元計算，此次股息回報率可達7.2%。

        該公司的公告又指出，恒大地產所有股東已一致同意，將投資協議約定的每年7月份分派股息，改為不遲於2019年年底前分派2018年年度股息。



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