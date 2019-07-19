﻿中環IFC外望——七成港人指現時不宜買樓

花旗銀行公佈今年第二季市民置業意向調查結果，顯示有71%受訪者認為現時屬於差或極差置業時機。



花旗委託港大社會科學研究中心，以隨機抽樣電話訪問形式，在六月訪問逾500名香港市民。調查結果顯示，有71%受訪者表示，現時屬於差或極差的置業時機，按季上升14個百分點，在年齡組別21至29歲的年輕受訪者當中，亦有逾七成認為現時非置業好時機。認為現時屬於好或極好置業時機的受訪者比例，由第一季的4%下降至第二季的2%。



不少市民認為樓價會在未來12個月上升，較首季多4個百分點；受訪者對置業興趣則沒有完全受影響，有25%受訪者表示現時對置業非常感興趣或頗感興趣。



花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊指，調查結果發現，不少市民觀望樓價會持續攀升，對於置業仍感一定興趣。他建議有意置業的市民應衡量自己的置業能力，全面評估個人財務狀況及負擔，並選擇一個適合自己的按揭計劃。



fb拒叫停推出虛幣Libra



facebook虛擬貨幣Libra負責人馬庫斯，在美國國會聽證會上強調，facebook不會在未完全釋除所有疑慮前推出Libra，但不會同意由國會資深議員提出的中止或執行先導計劃。



對於有議員起草議案，禁止科技公司發行虛擬貨幣，馬庫斯指議案將令科技公司永遠不能涉足虛擬貨幣服務，壓制美國支付系統創新。



facebook上月公佈，計劃於明年推出Libra，但被美國總統特朗普於社交網站發文批評，指貨幣容易成為販毒等罪行交易工具。有民主黨議員更直指，計劃比911恐襲更危險。



高瞻