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百威研882億售澳洲業務

2019-07-20 列印
　　百威亞太來港上市埋門「撻Q」後，其母公司全球最大啤酒生產商百威英博（AB inBev）急急售產還債。外電報道，百威英博的替補方案是拆售旗下韓國、澳洲及中美洲業務，甚至有傳公司已同意以113億美元（約882億港元）出售澳洲子公司予日本朝日啤酒（Asahi），料最快下年首季完成交易。

　　《華爾街日報》引述消息人士指，百威亞太上市失敗，令百威英博希望透過拆售韓國、澳洲、危地馬拉及洪都拉斯等地業務籌集資金。當中韓國Cass和澳洲Victoria Bitter啤酒品牌，更原屬分拆上市的百威亞太一部份。

　　據報，美國私募基金KKR曾在五月接觸百威英博，冀商討收購其亞洲業務，日本朝日啤酒亦曾表示有意收購其澳洲業務。

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