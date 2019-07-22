科創板今開鑼難沖喜 政局動盪 恒指乏力向上

市場靜候月底議息結果等重要消息，維持觀望態度，證券界人士認為，恒指在牛皮市仍有一定上升動力，有機會再挑戰29000點水平，惟上方沽壓較大，在缺乏明顯方向勢繼續低成交。科創板今日登場，分析料有炒作，但對港股影響輕微。周日民陣遊行後又演變成衝擊中聯辦，加上元朗出現白衣人毆打示威者，相信會影響入市氣氛。



上周大市牛皮，高低波幅738點，全周升不足300點，收報28765點，但上周五成交只得675億元。港股外圍表現稍遜色，上周五夜期收報28670點，低水95點；ADR港股比例指數折算報28573點，較港股低192點。個股普遍下跌，騰訊（700）ADR折算收跌1.31%，報357.06元，中石化（386）ADR跌1%報5.18元，港交所（388）跌0.92%報270.88元。



有望挑戰29000關



寶鉅證券董事及首席投資總監黃敏碩認為，本周恒指有望再挑戰29000點水平，主要是近期多隻重磅藍籌股仍維持上升動力，而且市場的資金流較充裕，料有能力進一步推升大市。他表示，本港業績期將至，由於早前多家大型企業盈利遭唱淡，如市場漸漸對其重拾信心。



恒指ADR跌132點



光大新鴻基財富管理策略師溫傑則認為，恒指仍在28000至29000點大幅區間的上落，暫時未有明確方向，並料市場仍抱觀望態度，等待下一個利好消息，本周會繼續低成交。他指出，中美貿易談判未有新進展，現價亦已幾乎反映月底減息的因素，上方沽壓會很大，他說：「升到29000點個供求改變咗，投資者見距離今年高位比較近，低位買嘅會沽貨。」



上海科創板今天正式開通，溫傑預計科創板股票市盈率介乎18至170倍，有一定炒作空間，短期表現會較精采，但樂觀氣氛未必帶動A股及港股，甚至須擔心資金會從A股流走，而無論利好及利淡消息，對港股影響力均相對小。



本周經濟消息關注周四的歐洲央行議息結果，料會為9月減息作準備，周五則有美國公佈次季GDP。至於本港方面今天將公佈6月消費物價指數。另外，利率期貨顯示，市場預期本月減息機會仍然是100%，其中料減息兩次、即50點子則有22.5%，按周變化不大。



