虛銀籌備較預期難 僅富融或年底啟業

金管局於今年3月尾至5月初，先後共發出8個虛擬銀行牌照，預計虛擬銀行獲發牌後可於6至9個月內開業，即最快9月至年底前應有首批虛擬銀行推出服務。但消息指，由於籌建虛擬銀行較預期複雜和困難，虛擬銀行要在9月開業已成不可能的任務，按現進度，料只得騰訊（700）牽頭組成的富融銀行（前稱貽豐）最大機會在年底前開業。



消息人士指，相信富融及SC Digital Solutions或許是首家開業的虛擬銀行，富融更有機會能趕及在年底前推出服務，因其母公司早在發牌前已開始建設系統及開發產品，人手亦準備充足。SC Digital Solutions現時目標是在明年1月、農曆新年前後開業。另兩家虛擬銀行—眾安銀行（前稱眾安虛擬金融）及Welab Digital則可望於今年尾試業。



富融銀行回覆本報指，該行正密鑼緊鼓地籌備公司架構、團隊成員、產品開發、流程設計等等，正式開業時間將適時對外公佈。



渣打料明年初營運



渣打香港發言人則向本報表示，他們正努力建立一間穩健、安全及可靠的虛擬銀行，目標在2020年初開始營運。業界人士稱，即使今年底前虛擬銀行能推出服務，亦只是很簡單的服務，主要都是開戶及存款服務。



消息指，較遲推出服務的虛擬銀行包括阿里巴巴旗下螞蟻金服所成立的螞蟻銀行（香港）、小米與尚乘集團合資的洞見金融科技，以及平保（2318）旗下平安壹帳通銀行（香港）。中銀香港（2388）為大股東的Livi VB則可能更遲才能開業。消息指本有中資虛擬銀行很快面世，豈料獨立評估報告未能過金管局一關；另傳有虛擬銀行在金管局的沙盒測試eKYC（電子化認識你的客戶）「肥佬」，未能防禦黑客入侵。



行內人坦言，大家都低估籌建虛擬銀行的難度，加上金管局對網絡安全要求極高。同時面對招聘人手困難，以致出現搶人情況，具相關經驗的人士，手上每每已有兩、三份聘書，薪酬叫價達三、四成溢價。



