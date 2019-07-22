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瑞安3.87億賣觀塘商廈

2019-07-22 列印
　　瑞安建業（983）在短短八個月內將觀塘商廈「93WYS」易手，作價3.87億元，帳面賺8319萬元，物業回報27.4%。

　　瑞安公佈，將向Millennium Fortune出售位於觀塘偉業街93號的商廈，作價3.87億元，包括承擔該物業欠瑞安的銷售貸款1.33億元，而最終作價會有所調整，最多加100萬元。 瑞安預期，出售後錄得2.64億元收益，並有1820萬元溢利，將用作現有業務的一般營運資金或未來投資。

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