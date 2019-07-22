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中國GDP今年料難「保六」

2019-07-22 列印
　　木星資產管理新興市場債劵基金經理Alejandro Arevalo接受本報訪問時指出，今年中國將不能「保六」，並預料美國下半年減息幅度會是50點子。另外，他提醒，投資新興市場債券時要留意分散風險。

　　針對中國短期經濟前景方面，Alejandro認為今年中國不能保持GDP有6%或以上增長，對其採取謹慎態度。他指出，過去數月中國PMI數據令人失望，而多年來中國進行結構性轉型，冀將過往以基建投資和出口貿易為發展重心轉型至內需消費，惟過程相當緩慢，目前來看前者仍是中國經濟的主調，強調中國政府有更多措施可以做。

　　談及美國減息可能性和幅度，Alejandro認為，美國的通脹持續承受下行壓力，為減息提供合理理由，料7月會減25點子，相信其後在年內亦會再減25點子。

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