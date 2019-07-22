電訊商搶漫遊卡生意 套餐價每天最多貴5元

暑假是外遊高峰期，網絡數據是出遊必備。各電訊商亦看準市場機會，推出在月費基礎上疊加的漫遊數據套餐，不用換SIM卡，到埗後在手機開啟「數據漫遊」服務，即可上網 。部份套餐還支持多個國家及地區使用，套餐內的日數可以分開使用，亦較靈活。價錢方面，以港人最喜歡的旅遊目的地日本為例，最便宜的套餐198元可用15天，日均13.2元，與鴨寮街出售的相同使用日數的數據卡相比，每日貴0.6元至5元。



市民若出遊，一般都習慣提前去深水埗鴨寮街選購當地上網卡。皆因漫遊數據收費昂貴，如果一不留神出遊時忘記關閉「數據漫遊」功能，使用了漫遊數據，隨時要付上逾百元甚至上千元的費用。而上網卡市場由於競爭激烈，在價格上具有很大的優勢。



由於生意難做，電訊商實行大小通吃，不放過任何賺錢機會，近年致力推出具吸引力的漫遊數據套餐，雖然在價錢上未必平過上網卡，但價格不會相差太遠，部份套餐更可靈活使用。如數碼通推出的十日數據通行證，有不同覆蓋地區的三種套餐可選，其中包括日韓台、星馬泰等熱門旅遊目的的套餐售價為209元，用戶可在購買當日起計180日內，分開使用十日的漫遊日數，即半年內若多次短途前往套餐內所含的地區，都可以使用該套餐，既可以用盡套餐，又免於每次出行前都要購買上網卡及更換Sim卡。有類似靈活安排的還包括csl的數據漫遊組合。



中移動、3香港的漫遊數據套餐則需要連續使用。中移動針對不同日數、不同地區、不同數據用量設有不同的套餐，以日本為例，最短3天68元，最長15天198元，前者全速數據用量為600MB，後者為2GB。而3香港的「自遊數據王」98元6日，可覆蓋全球50個國家及地區，超過100個旅遊城市，全速數據用量為1GB。



