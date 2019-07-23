安集飆升四倍 通號市值千億 科創板開門紅 25股全線急漲

上海證券交易所科創板昨日正式交易，由於上市後首五日不設漲停板限制，首批掛牌的25間企業在首日均大幅上漲。其中有16隻股份全日收市漲幅超過100%，升幅介乎84.22至400.15%。升幅最大的安集科技（688019）飆升四倍，而升幅最小的新光光電（688011）亦漲84.2%。科創板全日成交金額合計485.1億元（人民幣，下同），佔滬市總成交金額比例近四分一。



雖然科創板在股份上市後首五日不設漲跌停限制，但有盤中臨時停牌機制，當股價升跌幅首次達到開市價的30%及60%，需要分別進行一次臨時停牌。根據上交所網站，昨日發佈29則涉及科創板的臨時停牌公告，其中22隻股份觸及臨時停牌機制，全部發生在上午時段，僅瀾起科技（688008）、南微醫學（688029）及方邦股份（688020）未遇停牌。



22股觸臨時停牌



在25隻股份中，有17隻的開市價已較定價爆升逾一倍，其中升幅最大的是安集科技。該股以39.19元定價，高開287%，報152元，更先後於10點19分及10點38分，股價因分別較開市價高升30%及60%，觸及臨時停牌機制。隨後在兩次停牌後，股價於午後稍為回落，但仍處於高位，全日仍升400.2%，成為科創板首日表現最佳的股份，全日成交金額為15.82億元。



至於本港亦有上市的中國通號（688009）開市急漲100%，報11.7元，9點44分因股價低於開市價30%，觸發第一次臨時停牌，10分鐘後該股復牌不斷上升，於10點59分則因股價高於開市價30%，再次臨時停牌。午後該股稍為喘定，收報12.27元，較發售價5.85元，漲109.7%，總市值達到1299億元，成為首隻總市值突破千億元大關的科創板企業。該股亦是科創板全日成交額最大的個股，達97.62億元。



招商銀行資本市場研究員朱肖煒表示，短期來看，科創板開板初期由於市場熱情高漲、供求不平衡、市場須逐步適應新交易機制等原因，市場化定價發生作用、估值水平尋求合理區間，或需要一個漸進過程，因此短期內可能出現劇烈震盪走勢。廣發證券投資顧問陳達也指出，科創板實行市場化詢價，相對固定市盈率發行制度，已大幅縮窄一、二級市場的估值價差，在此基礎上，估值大幅提升恐難以持續，短期過熱表現或將伴隨高波動。



分析料短期走勢波動



安信證券研究中心首席分析師諸海濱則表示，科創板首批股份的新股首日回報率超乎預期，後續認購新股的熱度，或將大幅上升，預料未來網下詢價競爭或更為激烈。