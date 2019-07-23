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觀望氣氛濃 杜指升17點

2019-07-23 列印
　　美股早段表現反覆，市場觀望月底聯儲局議息結果，以及中美貿易發展，杜指早段曾升74點，惟其後倒跌65點，低見27088點；納指則造好，曾升61點，報8208點。

　　杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報27171點，升17點；納斯達克指數收報8204點，升57點。

　　滙控（005）美國預託證券價格曾見64.70港元，較香港收市價升0.25港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見355.55港元，較香港收市價跌2.05港元。

　　聯儲局月底再議息，在市場對減息預期降溫之際，美國總統特朗普再發功，表示美國加息太多，縮表太快，錯過大幅放水時機。特朗普在Twitter留言，認為美國幾乎沒有通脹，不應因聯儲局誤導，而要支付較其他國家更高利率，令美國更難競爭。
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