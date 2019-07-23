沽空機構連番唱衰 安踏盈喜股價反升

沽空機構近期頻頻出招，卻往往無功而回，渾水（Muddy waters）連番出五份報告唱衰安踏，但安踏體育（2020）股價不跌反升，收市後更發盈喜。年前中國恒大（3333）都曾被狙擊，最後還擊，證監判沽空機構「衰咗」兼罰錢。有分析指出，大公司有一定聲譽和根基，加上近來沽空機構的報告參差，料難以撼動其股價。



渾水針對安踏的狙擊持續一個多月，昨日又再無功而回。渾水昨日第五度發表報告，指安踏業務數據涉造假，續提供證據指控安踏所謂的最大獨立第三方供應商是由集團秘密控制，從而瞞天過海將成本轉移，提高毛利率。不過，安踏於中午回擊發報告反駁指控，認為有關指控並不準確及具誤導性，股價逆市造好，報57.3元，升1.05元或1.87%，創近3個月高位。



該公司昨日收市後發盈喜，預期與截至去年6月底止六個月相比，今年上半年經營溢利將增長不少於50%，及純利將增長不少於25%，主要受惠於安踏品牌及其他品牌產品銷售持續強勁增長和政府補助等因素。



投資者「心中有數」



回顧過去四次渾水的沽空報告，只有7月8日發表的第一份報告導致其股價跌7.32%，至51.35元，惟次日已經止跌微升0.2%，成交額更急升至接近17億元，之後其股價對之後出爐的沽空報告如同「免疫」般，股價更愈升愈有。



協同博勤金融集團行政總裁曾永堅表示，安踏作為內地數一數二的運動用品生產商，雖然不能證實業績存有多少水分，強調「不完全是弄虛作假」，相信公司有一定財務根基，投資者都「心中有數」。



談及沽空機構的報告質素是否有所下降，曾永堅認為渾水的指控缺乏新意，指出「分銷商和生產商之間存有漏洞是市場共識」，投資者或早已消化其負面影響，除非機構能對每間分銷商作深入調查和提供實質證據，否則唱空作用有限。



