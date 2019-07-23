  • 2019年7月23日 星期二
  • 32º
  • 74%
熱門： 元朗暴力白衣人何君堯港鐵馬會

日報新聞 > 財經

最大對沖基金橋水蝕4.9%

2019-07-23 列印
　　英國《金融時報》報道稱，全球最大對沖基金橋水的旗艦產品Pure Alpha今年上半年虧損4.9%，為20年來最差表現之一，主要因市場憧憬寬鬆貨幣政策，令全球股市和債市反彈。Pure Alpha基金主要押注宏觀經濟趨勢，報道指出，其2018年表現強勁，回報達14.6%。其上半年大部份虧損發生在1月份，單月下跌4.5%，意味着在市場開始復甦之際，該基金的表現卻走樣。

　　橋水的另一個產品「全天候」基金（All-Weather）今年上半年則錄得13%的增長。該基金旨在對沖宏觀經濟變化的負面影響。截至今年6月底，富時環球股票指數上漲了15%，而全球債券市場指數亦升6%。《金融時報》引述消息人士表示，該基金已扭轉部份虧損，今年截至7月中旬跌幅縮至1.45%。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd