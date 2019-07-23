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金管助理總裁李永誠辭職

2019-07-23 列印
　　金管局再有助理總裁級高層人事變動。金管局昨日宣佈，助理總裁（外事）李永誠早前已基於個人理由辭職，並將於今年8月1日離任。李永誠的職位將由現任助理總裁（機構拓展及營運）陳維民接手，而陳會在其繼任人履新前繼續負責機構拓展及營運部的運作。

　　對於李永誠離任，金管局總裁陳德霖表示，衷心感謝他過去25年盡心竭力投入金管局的工作，貢獻良多。自己與金管局全體同事祝願他日後事事順利，生活愉快。

　　李永誠大學畢業後於1994年加入金管局為行政見習生。於2001至2004年任金管局前總裁任志剛的助理，其後獲派駐金管局倫敦及紐約辦事處擔任首席代表。他在2014年9月獲擢升為金管局助理總裁。近幾年其重任之一是負責「一帶一路」相關的基建融資促進辦公室工作。據悉，李永誠離職後將到英國深造，並與妻女舉家同行。

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