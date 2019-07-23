中環IFC外望——傳國泰整合快運削人手

國泰（293）上周五正式將香港快運收歸旗下，進軍廉航市場，美國《福布斯》航空專欄作家表示，國泰開始削減快運人手整合部門。另外，快運目前的「reward-U」獎賞計劃即將失效，並在年底前可以8比1換取國泰的「亞洲萬里通」里數。



美國《福布斯》航空專欄作家表示，國泰已開始削減人手，整合快運部門，包括更換航務運作和網絡規劃主管，藉以有效掌控快運核心。國泰會將快運現有的「reward-U」獎賞計劃及「U-Fly Holidays」套票優惠，統一在國泰旗下。國泰表示，目前工作重點是確保過渡期順暢，香港快運會繼續以獨立廉航模式營運，並保證營運模式不變，業務會如常運作。



快運昨日公佈，reward-U將於下月20日停止積分兌換，此後餘下積分，則可在今年底前以8比1方式，換取亞洲萬里通里數，屆時里數可換取快運機票。



元朗事件惹恐慌 銀行紛暫停服務



多間銀行位於元朗、屯門及荃灣的分行紛紛落閘提早關門，同時有些銀行通知居住在受影響地區的員工可提早下班。



滙豐昨日下午三時許向員工發通知，由於元朗、屯門地區出現特別事故，有關員工可自行決定在安全情況下自行決定離開公司。滙豐指，元朗、屯門及荃灣共四間分行於昨日下午起暫時關閉。



恒生銀行兩間元朗分行及兩間屯門分行昨午暫停營業。中銀香港四間元朗分行及兩間荃灣分行昨亦暫停營業，渣打香港位於元朗、屯間和荃灣共五間分行也在下午陸續提早關門。



東亞銀行則暫停荃灣富華中心分行、屯門市廣場分行、元朗分行及元朗形點分行服務，直至另行通告。花旗香港的元朗、屯門分行則於下午三時關門。



昨日暫停元朗、屯門分行服務的銀行還包括星展香港、工銀亞洲、招商永隆、大新、華僑永亨、上商、信銀國際、建行亞洲及創興。



高瞻