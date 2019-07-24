﻿中美官員下周或上海會面 貿談恢復 杜指升177點

英國保守黨選出強硬脫歐派約翰遜為黨魁，更將接任英國首相，但對股市無甚影響，美股杜指昨晚早段仍上升73點報27245點，納指升8點報8213點。



約翰遜被認為是「英國版特朗普」，而正牌特朗普在其twitter留言恭喜他當選，更認為他將是偉大的首相，其言論令市場憧憬英美有望達成貿易協議，利好金融市場，令英美股市皆上升。至於英鎊因之前已積累頗深跌幅，故約翰遜當選反而沒有令英鎊大跌。



杜瓊斯工業平均指數今晨四時收報27349點，升177點；納斯達克指數收報8251點，升47點。滙控（005）美國預託證券價格曾見65.08港元，較香港收市價升0.33港元；騰訊（700）美國預託證券價格曾見361.23港元，較香港收市價升2.63港元。



另外，特朗普亦宣佈已就提高聯邦政府發債上限兩年達成協議，令美國避過在九月初因資金耗盡而面臨債務違約風險。



中美經貿官員傳為積極解決貿易糾紛，雙方下周於上海舉行面對面會談，同時市場亦靜觀本港政治局勢發展，港股周一急挫後跟隨A股回穩，收造28466，上揚95點，全日波幅僅175點，交投十分淡靜僅得588億元，以全日市計，為今年第二低。



內地股市靠穩，惟滬指2900關得而復失。上證指數收報2899，升0.45%；深成指數收報9175，揚0.58%；市場交投淡靜，兩市成交合計縮減至3233億元人民幣。



藍籌股普遍向上。騰訊（700）揚0.28%，收報358.6元；滙控（005）微升0.47%，收報64.75元；建行（939）走高0.32%，收報6.18元。恒安（1044）獲大行看好，股價漲5.33%，收報59.3元；中生製藥（1177）急升5.62%，收造9.39元，為升幅最大藍籌股。不過，中移動（941）走低0.22%，收報69.15元。



憧憬美企准向華為供貨



美國總統特朗普與Google 、英特爾、高通等7家美國科技企業行政總裁會面，科技企要求迅速批出豁免許可，市場憧憬美國落實企業可以向華為供貨，加上市場上有5G手機推出，手機股表現搶鏡，瑞聲（2018）漲3.6%，收報44.65元；通達（698）升3.57%，報0.58元。



日前傳出銀保監將在下半年對30個城市及75間金融機構開展專項檢查，整頓房地產違規融資，投資者擔心樓市或受影響，內房股出現明顯沽壓，旭輝（884）插5.69%，收報5.3元；奧園（3883）挫3.84%，收報10.52元。