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﻿隔夜息回落至1.1厘

2019-07-24 列印
  香港銀行同業拆息（Hibor）持續走高，昨日與樓按相關的1個月拆息升3.3點子至2.05厘，呈四連升；而隔夜息下跌22點，報1.1厘。華僑永亨銀行經濟師李若凡表示，拆息升高主要是因最近派息規模較大，如工商銀行及建設銀行合計派息超過1000億港元。

  財資市場工會資料顯示，1星期拆息為1.82厘，上升2.8點子；2星期拆息為1.97厘，上漲3.9點子；2個月及3個月拆息均微升，分別報2.24及2.26厘。中長期方面，6個月拆式微升至2.31厘；12個月拆息升至2.31厘。美元兌港元匯率為7.8119。

  人民銀行行長易綱接受內地媒體《財新》專訪時表示，若美國減息，中國仍要視乎自身實際情況而定是否跟隨，整體上中國現行利率水平合適。
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