寶武入主馬鋼提全購 每股2.97元涉資52億

馬鞍山鋼鐵（下稱馬鋼）（323）昨日公布，安徽省國資委已同意把其直接控股股東馬鋼集團的51%股權轉讓給中國寶武。公告亦表示，中國寶武將促使其子公司寶鋼向公司提出全面收購H股要約，每股H股作價2.97元，較昨日收市價3元折讓約1%，涉資或高達約52億元。有分析認為，有關交易有助提升馬鋼的營運能力。



為響應中央鋼鐵業供給則改革政策，由國務院國資委全權控制的中國寶武一直積極籌劃寶鋼和馬鋼的重組計畫，自六月初便與安徽省國資委簽訂協議，獲劃轉51%馬鋼集團股權，順利成章地透過馬鋼集團間接持有佔馬鋼總股本約45.54%A股的控股權益。該公司指出，是次股權劃轉主要目標是整合及優化中國寶武與該公司之間的鋼鐵生產業務，以提高中國鋼鐵行業的市場集中。



須3.44億H股接納



此外，今次由中國寶武持股100%的寶鋼向馬鋼提出可能H股收購要約，若按要約價每股2.97元，截至公告日，馬鋼有17.33億股已發行H股，總值約51.47億元。據悉，寶武擬過外部債務融資完成此次可能要約。



不過，此次的要約有數個接納條件。首先，寶鋼需要根據收購守則釐定的最後日期前收到最少約3.44億H股有效接納；其次，要約實施與否亦要視乎上述安徽國資委和中國寶武的股權劃轉是否完全完成並生效，強調收購H股僅屬可能事項。不過，寶武重申，全面收購H股後亦會繼續維持馬鋼H股在聯交所的上市地位。



事實上，隨著貿易戰升級，中國鋼鐵業今年遇上寒冬，遭到投資者冷待，導致部分鋼鐵業巨企股價表現弱勢，馬鋼便是其中之一，其股價由去年十月最高點4.06元回落至現時的3元水平徘徊，下降幅度超過35%。有分析指出，中國鋼鐵業正進行大規模重組，馬鋼被併入中國最大的寶武鋼鐵集團後，認為其前景可望憧憬向好。



