英國會質疑渣打高層退休金水平

剛季華將一哥何澤堯於香港時間周一晚上繼續在英國上陣，在艾亞馬場策騎兩駒出賽，先於第三場策Forever A Lady跑第五，接着在第七場騎被捧成三倍半的次熱門Asian Angel爭勝，馬兒起步後搶出前領，至末段僅未能抗衡頭馬Nicholas的衝刺，結果屈居第二，表現已甚不俗。目前，何澤堯至今在英國上陣四場取得一席亞軍和三席第五名，於未來幾日則無卜定任何座騎。然而跟何澤堯合作過的練馬師張仕頓，過往曾提供過不少支持予香港騎師，錢健明是其一，相信何澤堯稍後將續有座騎出賽，贏馬是指日可待。 馬場浮世繪

2019-07-24