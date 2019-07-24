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英國會質疑渣打高層退休金水平

2019-07-24 列印
　　渣打集團（2888）高層退休金政策除受股東施壓外，亦惹來英國國會就業及退休保障委員會的關注。據外媒報道，在渣打遭多於三分一股東投票反對其薪酬政策後，就業及退休保障委員會主席致函渣打薪酬委員會主席，質疑該集團高層退休金水平。

　　在前日向外公開的信函中，英國國會就業及退休保障委員會主席Frank Field質問渣打薪酬委員會為何會提出一個建議，現有高層董事可獲相當於基本薪金40%的退休金，亦即總薪金的20%，惟新的高層董事只獲相當於總薪酬10%的退休金。

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