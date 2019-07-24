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環聯香港被騙1.39億

2019-07-24 列印
　　本地媒體報道，美國上市的信貸資料公司環聯早前向美國證券交易委員會披露，旗下香港環聯墮入偽冒員工及欺詐要求騙局，於本月初通過多次電匯，總共被騙1780萬美元（約1.39億港元），並預計會就此在今年第3季作出一次生稅前撥備支出。香港環聯發言人亦證實事件。披露文年指出，環聯自行揭發事件，已即時通報有關銀行及執法機構，並已展開全面內部調查，以確定事件影響範圍及潛在風險，預計事件會增加短期的額外開支，但不希望對業務造成重大影響。

　　文件又指出，騙案並無造成客戶資料外泄，環聯至今亦未發現墮入其他詐騙陷阱，但由於案件正在調查，只能對外披露有限資料。

　　金管局回覆本報表示，香港環聯已向該局通報事件。環聯指事件懷疑涉及欺詐，並已向警方舉報。

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