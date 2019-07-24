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新城洽售40項目

2019-07-24 列印
　　近日傳出變賣資產的新城系確認，計劃出售約40個新獲取的項目，目前已有5項簽定轉讓協議，涉資24億元（人民幣，下同）。消息一出，旗下本港兩間公司股價急挫，新城發展（1030）跌11.3%報6.75元，新城悅（1755）瀉9%，報6.65元。

　　新城控股表示，為了積極應對市場變化，正就最近於公開市場獲取項目的合作方式，與合作夥伴進行洽談和協商，並計劃出售部份項目的股權。新城強調，由於這些項目尚未開始銷售，故股權轉讓不會對新城控股今年度的經營業績造成大影響。

　　新城表示，目前洽售的40個項目包括合聯營項目，當中有5個項目已簽定股權轉讓協議，共涉資24億元，約佔去年經審計歸母公司淨資產的8%。

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