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歐舒丹首季銷售增16%

2019-07-24 列印
　　美容及個人護理品牌歐舒丹（973）昨日派發截至今年6月底止首季成績，期內錄得銷售淨額3.52億歐羅（下同），較去年同期增長18.8%；按固定滙率計算，則較去年同期增長16.2%。

　　按地區分，增長最高為英國市場，銷售較去年同期增2.49倍，至3588.8萬元，若撇除計及外幣換算影響則按年增2.53倍。美國則為最主要收入來源，按年增15%，至6168.6萬元，按固定匯率增長為8.1%。

  香港地區銷售額則下跌13.8%至2386.1萬元，按固定匯率計，按年跌幅為18.8%；中國地區銷售額增長7.2%至3,573.1萬元，按固定匯率增長為8.3%。期內，直銷銷售額2.42億元，按年上升9.6%，佔銷售總額68.6%；按固定滙率計算，增加7%。

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